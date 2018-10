75 drepne i amerikansk droneangrep i Somalia

utenriks

USAs Afrika-kommando opplyste først at rundt 60 al-Shabaab-krigarar var drepne i luftangrepet mot ein av treningsleirane til islamistgruppa i Harardere sentralt i Somalia.

Angrepet var det dødelegaste mot al-Shabaab på nesten eitt år ifølgje fråsegna, der det blir hevda at ingen sivile blei drepne eller såra.

To etterretningskjelder opplyser no at det blei nytta to dronar under angrepet, og at det kosta minst 75 opprørarar livet.

Ifølgje ei av kjeldene var offera rekruttar som akkurat hadde gått gjennom trening, og nokre av dei skal ha vore i ferd med å planleggja sjølvmordsangrep mot somalisk regjeringsmilits og soldatar frå Den afrikanske unionen (AU). Dei andre offera var etter det som blir sagt ordinære fotsoldatar.

21. november i fjor blei rundt 100 som skal vera al-Shabaab-krigarar drepne i eit amerikansk luftangrep i Somalia.

USA har så langt i år utført over 20 fly- eller droneangrep mot al-Shabaab, som har svore truskap til al-Qaida.

Den ytterleggåande islamistgruppa har stått bak ei lang rekkje blodige angrep mot sivile. Sist søndag var det nøyaktig eitt år sidan over 500 menneske blei drepne i eit terrorangrep i Somalias hovudstad Mogadishu.

(©NPK)