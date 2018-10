Tyrkisk kjelde: Politiet fann bevis på at Khashoggi blei drepen på konsulatet

utenriks

Den ikkje namngjevne tenestemannen sa ikkje kva bevis etterforskarane tok med seg då dei natt til tysdag forlét konsulatet i Istanbul etter å ha gjort undersøkingar i åtte timar.

Det har no gått nesten to veker sidan journalisten Jamal Khashoggi gjekk inn i konsulatet. Khashoggi har ikkje blitt sett sidan, og kjelder i det tyrkiske statsapparatet har hevda at journalisten blei mishandla, drepen og partert inne på konsulatet.

Det nektar Saudi-Arabia for, og hevdar Khashoggi forlét konsulatet same dagen. Verken tyrkarane eller saudiarabarane har presentert nokon bevis for påstandane.

USAs utanriksminister Mike Pompeo er tysdag i Saudi-Arabias hovudstad Riyadh for å halda samtalar med leiinga i landet om Khashoggi-saka.

(©NPK)