EU-land førebur seg på brexit utan avtale

utenriks

– Vi er godt i gang. Alle er involvert arbeidet, og vi er naturlegvis nøydd til å gjere dette arbeidet, seier Danmarks utanriksminister Anders Samuelsen.

Fleire europa- og utanriksministrar i EU var tysdag samla i Luxembourg for å ha møte blant anna om brexit.

Frå møtet kom det meldingar om at fleire land er i gang med å førebu seg på at Storbritannia kan komme til å forlate unionen utan ein avtale. EU-president Donald Tusk sa måndag at eit scenario utan avtale er meir sannsynleg enn nokon gong tidlegare.

Sveriges EU-minister seier at også dei er i gang med førebuingane.

– Vi må førebu oss på risikoen for at det blir ein «no deal». Vi har derfor tatt i bruk verktøy i Sverige så bedriftene kan handtere dette, seier Ann Linde.

Også Tyskland og Frankrike seier at dei jobbar med løysingar som kan setjast i verk dersom Storbritannia forlèt unionen utan at forhandlingane med EU om ein «skilsmisseavtale» fører fram.

(©NPK)