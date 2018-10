Trump sender Pompeo til Saudi-Arabia

utenriks

USAs president Donald Trump snakka i telefonen med kong Salman av Saudi-Arabia måndag om Jamal Khashoggi. Saudiarabaren har vore sakna sidan han gjekk inn i konsulatet i heimlandet i den tyrkiske byen 2. oktober.

Då Trump møtte pressa etterpå, spekulerte presidenten på om «skurkaktige drapsmenn» kunne stå bak. Han sa vidare at kongen på det sterkaste nektar for å ha noko som helst kjennskap til forsvinninga.

– Vi prøver å komme til botnar i dette veldig snart, men han nekta for det blankt, seier Trump.

«Kven veit?»

Pompeo reiser allereie måndag til Riyadh for å møta kongen og ha samtalar om Khashoggi. Deretter er det venta at utanriksministeren reiser vidare til Tyrkia. Khashoggi har mellom anna skrive kommentarar for The Washington Post og kritisert den mektige songen til kongen, kronprins Mohammed bin Salman.

– Alt eg kan gjera er å formidla vidare det han fortalde meg. Han sa på ein svært tydeleg måte at dei ikkje hadde noko kunnskap om det, seier Trump til pressa i Det kvite hus om samtalen med kongen.

– For meg høyrest det ut som om desse kanskje kunne ha vore skurkaktige drapsmenn. Kven veit? sa presidenten vidare.

Khashoggi har tidlegare arbeidd tett med kongefamilien, men har det siste året retta kraftig kritikk mot styret til kronprins Mohammed bin Salman. Saudiarabaren har det siste året budd i eksil i USA i frykt for å bli arrestert i heimlandet, og han besøkte konsulatet i Istanbul i eit personleg ærend.

Søk i konsulatet

Tyrkiske politikjelder har sagt at dei trur Khashoggi blei drepen i konsulatet av eit team sendt frå Saudi-Arabia. Det nektar Saudi-Arabia for, og hevdar journalisten forlét konsulatet same dagen som han kom. Verken tyrkarane eller saudiarabarane har presentert bevis for påstandane.

Måndag ettermiddag gjekk eit team med tyrkiske og saudiarabiske tenestemenn saman inn i konsulatet i Istanbul for å søkja gjennom det, nesten to veker etter at Khashoggi forsvann.

Det er uklart korleis søket skal gjennomførast, og om det inneber rettstekniske undersøkingar. Ei gruppe reingjerarar gjekk inn i konsulatet få timar før etterforskarane kom til måndag.

(©NPK)