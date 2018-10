Ti omkomme i uvêr i Frankrike

utenriks

Lokale styresmakter opplyste først at 13 var omkomne, men justerte måndag ettermiddag talet ned til ti døde.

I tillegg er minst éin person sakna. Vidare blei minst åtte skadde då gater i byen Trèbes blei forvandla til frodande elvar.

I landsbyane rundt Carcassonne i fylket Aude lét stormen seg elvar som gjekk over breiddene sine, øydelagde vegar, hus sette under vatn og velta og knuste bilar.

Store øydeleggingar

Ei eldre nonne døydde då klosteret hennar blei feia bort av flaumvatn i landsbyen Villardonnel.

– Vatnet fløymde inn gjennom hovudinngangen i klosteret og vidare gjennom døra til rommet hennar, som er det lågaste i bygningen. Vatnet førte med seg møblar som endå opp på verandaen, fortalde søster Irene, som er abbedisse ved klosteret.

– Det er vatn overalt i huset. Alt er sett under vatn. Når eg ser ut vindauget, er det berre vatn og gjørme, seier Helene Segura frå den hardt ramma landsbyen Villegailhenc.

Statsminister Édouard Philippe var måndag på veg til området. Han sa at 350 brannfolk var i gang med rednings- og hjelpearbeid og at ytterlegare 350 skulle sendast til området.

Høgste vassnivå på over hundre år

Vatnet har ikkje gått så høgt i Aude-elva på over hundre år. Det kom mellom 160 og 180 millimeter nedbør på éi natt, seier styresmaktene.

Det svarar til like mykje regn som det normalt kjem på tre månader.

I byen Trèbes, ikkje langt frå Carcassonne, steig vatnet i elva sju meter over normalen på berre fem timar.

I mange av landsbyane nord for Carcassonne blei alle vegane kutta, skulane måtte stengja, og folk blei bedne om å halda seg heime. Eit tusentals menneske blei evakuert i Pezens på grunn av frykt for at ein demning skulle bresta.

Vêrfenomen

Uvêret blei løyst ut av ein varmfront som førte med seg fuktig luft frå Middelhavet. Fronten trefte kaldare luft rundt fjellregionen Sentralmassivet lenger nord i Frankrike. Området mellom, frå den austlege delen av Pyreneene til Aveyron lenger nord, blei følgjeleg ramma av kraftig nedbør og flaum.

Dette er eit kjent vêrfenomen som utspelar seg tre-seks gonger i året, og fører nesten kvar gang til flaum. Men ifølgje det franske meteorologiske instituttet Meteo France er det teikn på at desse episodane i det siste har dukka opp oftare og blitt kraftigare.

(©NPK)