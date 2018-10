Storbritannias utanriksminister: – Ei kritisk veke

utenriks

– Dette blir ei kritisk veke både for Storbritannia og for våre europeiske samarbeidspartnarar, sa utanriksminister Hunt i forkant av eit møte i Luxembourg.

Søndag var brexitsamtalane på randa av samanbrot etter eit mislykka hastemøte. NTB har fått bekrefta at forhandlingane no er mellombels stoppa fram til EUs toppmøte førstkommande onsdag. Også eit førebuande møte som var planlagt måndag kveld, er avlyst.

Hunt sa også at det er viktig at Storbritannia landar ein avtale med EU som gagnar begge partar. Han seier ein god avtale blant anna er viktig for Europas sikkerheit, og trekker fram den økonomiske sikkerheita.

