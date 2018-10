utenriks

Måndag morgon gav han Riksdagens talmann, som svarar til vår stortingspresident, beskjed om at han tar på seg oppdraget. Löfven ser ut til å ha planen klar.

– Det beste for Sverige ville vere eit blokkoverskridande samarbeid. Eg står til disposisjon for talmannen med å leie prosessen og komme fram til ei slik løysing, sa Löfven på ein pressekonferanse like etter møtet med talmannen.