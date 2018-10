Den russiskortodokse kyrkja bryt med Istanbul

utenriks

– Det er teke ei avgjerd om å bryta alle kontaktar med Den ortodokse kyrkja i Konstantinopel, sa biskop Hilarion, som leier diplomatiavdeling til Den russiskortodokse kyrkja til journalistar i den kviterussiske hovudstaden Minsk måndag.

– Det betyr at prestar frå dei to kyrkjene ikkje kan utøva oppgåvene sine saman, og at kyrkjegjengarar frå eitt av samfunna ikkje lenger kan vera med i det andre, sa biskopen.

Bakgrunnen for brotet mellom Moskva og Istanbul er at patriarkatet som held til i den tyrkiske storbyen, i førre veke innvilga sjølvstende for den ortodokse kyrkja i Ukraina, som Moskva ikkje godkjenner.

