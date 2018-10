Avtale klar om opning av jernbane mellom Nord- og Sør-Korea

utenriks

På eit møte på høgt nivå måndag avtalte dei at seremonien skal haldast i november eller desember, ifølgje det sørkoreanske gjenforeiningsministeriet.

Dei vart også einig om å ha samtalar i nær framtid for å redusere spenninga langs grensa, blant anna ved hjelp av ein felleskommisjon for å halde kommunikasjonen ved like og unngå kriser og samanstøytar ved misforståingar.

På møtet avtalte dei også å drøfte planar om dei skal sende ein felles tropp til sommar-OL i 2020 og vurdere ein felles søknad om å arrangere sommar-OL i 2032.

Dei to partane avtalte vidare eit møte i november for å planleggje ein videokonferanse i regi av Røde Kors for at eldre koreanarar som vart skilde av krigen i 1950-53, kan sjå og snakke med kvarandre.

