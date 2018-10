13 omkomne i uvêr i Frankrike

utenriks

Ifølgje styresmaktene er også ein person sakna, og minst åtte blei alvorleg skadd då gater i området blei forvandla til frodande elver måndag.

I landsbyane rundt Carcassonne i Aude-departementet resulterte stormen i elvar som gjekk over breiddene, øydelagde vegar, overflaumde hus og velta og knuste bilar.

Ei eldre nonne døydde då klosteret hennar blei feid bort av flaumvatn i landsbyen Villardonnel, og minst fire personar mista livet i Villegailhenc. Ein sjette person omkom også i Aude, utan at styresmaktene hadde fleire opplysingar.

Då statsminister Édouard Philippe var på veg, kom det melding om at dødstalet hadde stige til 13.

Vatnet har ikkje gått så høgt i Aude-elva på over hundre år etter mellom 160 og 180 millimeter nedbør på ei éin natt, seier etaten som overvaker vassnivået i franske elvar.

Det svarar til like mykje regn som normalt kjem på tre månader.

I byen Trèbes ikkje langt frå Carcassonne steig vatnet åtte meter over normalen på berre fem timar, og i landsbyen Conques var det to meter vatn i gatene.

I mange av landsbyane nord for Carcassonne blei alle vegar kutta, skolane måtte stengje, og folk blei bedne om å halde seg heime. Eit tusental menneske blei evakuert i Pezens på grunn av frykt for at ei demning skulle breste.

