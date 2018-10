Rolegare børsar i Asia

utenriks

I Tokyo var Nikkei-indeksen, som raste heile 3,89 prosent torsdag, ned 1,06 prosent ved opningstid. Den klatra likevel noko opp etter ein times handel. Den breiare Topix-indeksen var berre ned 0,66 prosent.

I Shanghai var fallet 0,36 prosent fredag morgon, mens i Sør-Korea og Hongkong var det grøne tal å sjå.

Sjette dag med fall i USA

Nedturen i USA gjekk torsdag hardast utover selskap innan bank- og helsesektoren. Men uroa rammar breitt, og sjølv aksjar som har vore rekna som trygge plasseringar, mista verdi.

Ved stengjetid hadde Dow Jones falle 2,1 prosent. Dermed har industriindeksen falle med 5,3 prosent på to dagar, noko som er den kraftigaste nedgangen sidan februar.

Også den teknologitunge Nasdaq-indeksen fall, men mykje mindre enn dagen før. Tapet var på 1,2 prosent. Den breie S & P-indeksen enda ned 2,1 prosent.

To hovudgrunnar

Dagen før raste aksjekursa med 3–4 prosent. Nedgangen ramma store teknologiselskap som Amazon, Microsoft og Apple spesielt hardt, og torsdag fortsette nedgangen.

Analytikarar forklarer fallet med frykt for at USAs sentralbank vil komme med fleire renteaukingar for å hindre overoppheting av økonomien. I tillegg er det fleire forhold som tyder på at veksten i verdsøkonomien vil minke, blant anna som følgje av handelskrigen mellom USA og Kina.

(©NPK)