Malaysia nektar å utlevera uigurar til Kina

Dei elleve mennene blei arresterte etter å ha flykta frå ein interneringsleir i Thailand, for deretter å ta seg ulovleg inn i Malaysia.

Kina har kravd dei utlevert, men malaysiske styresmakter opplyste fredag at kravet er avvist og at dei elleve no er i Tyrkia.

– Påtalemakta vedtok av humanitære årsaker å droppa alle skuldingane mot dei, opplyser advokaten til dei elleve, Fahmi Abdul Moin.

Human Rights Watch (HRW) er glade for at Malaysia ikkje etterkom oppmodinga til Kina om utlevering.

– Desse elleve mennene risikerte fengsling, tortur eller endå verre dersom dei blei sende tilbake til Kina, seier nestleiaren for verksemda til menneskerettsorganisasjonen i Asia, Phil Robertson.

