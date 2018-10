Kina med rekordeksport til USA i september

utenriks

Overskotet var på 34,1 milliardar dollar.

Til saman eksporterte Kina varer til ein verdi av 46,7 milliardar dollar, mens importen gjekk ned til 12,6 milliardar, ifølgje handelstala.

Kinesisk eksport har halde seg relativt sterk trass i at dei er pålagt streng toll på opptil 25 prosent i den eskalerande handelskonflikten med USA.

Ny rekord

September månad er den andre månaden på rad der kinesisk eksport set nye rekordar. Eksporten auka med 14,5 prosent samanlikna med same månad i fjor, til 226,7 milliardar dollar, og slo dermed Bloombergs prognosar.

Importen auka med 14,3 prosent frå same månad i fjor, til 195 milliardar dollar. Det er ein nedgang frå 20,9 prosentauke i august.

Kinas globale eksport er likevel venta å gå ned på grunn av mindre etterspørsel.

Handelsoverskot

USAs president Donald Trump har innført toll mot Kina nettopp fordi Kinas handelsoverskot med USA er rekordhøgt, og fordi USA krev endringar i kinesisk handelspolitikk. USA skuldar Kina for å stele teknologi og meiner at Kinas statlege planar for industriutvikling er i strid med dei frihandelsløfta kinesiske styresmakter har gitt.

Trump har også varsla moglegheita for å sette i verk fase tre – toll på 267 milliardar dollar. Dersom Washington går inn for dette, betyr det i praksis at nesten alt som Kina sel til USA, vil bli ramma.

Kina har respondert ved å innføre tilsvarande toll og skuldar USA for å falske skuldingar om handel for å «skremme» andre land.

(©NPK)