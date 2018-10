– Mogleg toppmøte mellom Trump og Putin i november

utenriks

11. november samlar fleire stats- og regjeringssjefar seg i Paris for å markere 100-årsdagen for slutten på første verdskrigen.

Det skal vere ei rad arrangement i samband med markeringa, og dersom Trump og Putin deltar på nokre av dei same arrangementa, så er det moglegheit for at det kan bli eit nytt toppmøte mellom dei to, seier kjelder i det russiske utanriksdepartementet ifølgje nyheitsbyrået RIA.

Russland er opne for dialog og vil vere klar til å vurdere tid og stad for eit mogleg toppmøte dersom Washington er interessert, heiter det frå russisk UD.

Putin og Trump møttest sist til toppmøte i Helsingfors i juli i år.

