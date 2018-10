Tsunamifare avblåst på Papua Ny-Guinea

utenriks

Skjelvet vart mål til styrke 7, og episenteret låg 125 kilometer aust for byen Kimbe, ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Djupna vart målt til 40 kilometer.

Det vart sendt ut åtvaring om potensielt øydeleggjande tsunamibølgjer innanfor ein radius på 300 kilometer frå episenteret.

– Basert på alle tilgjengelege data er tsunamitrusselen frå jordskjelvet no over, seier tsunamivarslingssenteret for Stillehavet PTWC.

Det er så langt ikkje komme meldingar om verken personskadar eller materielle øydeleggingar.

Papua Ny-Guinea ligg nord for Australia og vest for Indonesia.

(©NPK)