Store øydeleggingar i Florida etter Michael

Orkanen lét etter seg store øydeleggingar då den feia over Floridas såkalla Panhandle onsdag, den lange armen i delstaten som går vestover langs golfkysten.

Minst éin person er omkommen, ein mann som budde i Gadsden County. Sheriffkontoret seier dei fekk melding klokka 18 lokal tid om at mannen var treft av eit tre som fall over heimen hans i Greensboro.

Redningsmannskaper rykket ut til bustaden hans, men på grunn av nedblåste straummaster og stengde vegar tok det lang tid før dei nådde fram.

Store øydeleggingar

Michael, som var ein kategori 4-orkan då den fekk landkjenning i Florida onsdag ettermiddag lokal tid, har no tatt vegen vidare inn i nabodelstaten Georgia. Onsdag kveld vart den nedgradert til kategori 1.

Etter at orkanen forlét Florida, har folk kome ut i gatene for å sjekke kor alvorleg skadane er.

Spesielt i Panama City er dei materielle skadane omfattande. Her ligg det knekte og opprivne tre over alt, og mange av dei har knust hus. Vinden har også skrelt av mange hustak, og gateskilt er heilt vridde. Det er også flaum fleire stadar.

I tillegg til nedblåste straummaster og -kablar har ei rekkje transformator-eksplosjonar ført til at i underkant av 400.000 menneske og bedrifter er straumlause.

Ikkje over enno

Delstatsmyndigheitene melde på førehand at Michael er den verste orkanen som har ramma Florida på 100 år.

Dei kraftige regnbyene orkanen fører med seg vidare, kan føre til livsfarleg stormflo fleire stadar, blant anna i delar av søraustlege Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina og søraustlege Virginia.

I South Carolina seier styresmaktene at dei er meir redde for at uvêret skal føre med seg tornadoar enn flaum. Ifølgje meteorologar er det fare for tornadoar både i Floridas Panhandle, søraust i Georgia og i den sørlege delen av South Carolina når uvêret beveger seg nordover over land torsdag.

USAs president Donald Trump uttrykte onsdag bekymring for dei som hadde valt å trasse ekstremvêret og bli heime. Ifølgje Det kvite hus vil han besøkje det ramma området, der han fekk stor oppslutning under presidentvalet i 2016, tidleg neste veke.

