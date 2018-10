Den ortodokse kyrkja i Ukraina får sjølvstendig status – russisk patriark rasar

utenriks

Avgjerda torsdag skjedde på eit møte leidd av den økumeniske patriarken Bartholomeus av Konstantinopel. Han blir rekna som åndeleg leiar for dei ortodokse kyrkjene i verda og har hovudsetet sitt i Istanbul.

Presidenten i Ukraina Petro Porosjenko kallar avgjerda for historisk og seier at dette er noko Ukraina har venta på i over 330 år.

– Dette er ein siger for det gode over det vonde, lys over mørke, sa Porosjenko kort tid etter at nyheita blei kjend torsdag kveld.

Den russiske ortodokse kyrkja reagerer på si side svært negativt.

– I dag har patriarken av Konstantinopel teke katastrofale avgjerder, først og fremst i samband med seg sjølv og den globale ortodoksi. Patriarken av Konstantinopel har gått over ei grense, seier ein talsmann for den russiske patriarken Kirill i ein TV-sendt kommentar.

(©NPK)