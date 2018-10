Tyrkia: Alle tunge våpen fjerna frå Idlib-sone

utenriks

Ifølgje avtalen som Tyrkia og Russland har inngått, skulle alle tunge våpen vere ute av sona på onsdag. Allereie på formiddagen melde tyrkiske medium og eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at våpena var fjerna. Onsdag ettermiddag stadfesta forsvarsdepartementet i Ankara det same.

Kravet om at alle tunge våpen skal fjernast frå sona, synest å ha blitt oppfylt av alle partar, også dei mest ytterleggåande islamistgruppene, fortel AFP.

Den tyrkisk-støtta opprørsalliansen NFL opplyste allereie måndag at han hadde fjerna alle tunge våpen frå området. Deretter gjorde jihadistiske grupper det same – i stille.

Ny frist måndag

Dei siste dagane har journalistar frå nyheitsbyrået AFP sett at tunge våpen, deriblant stridsvogner og artilleri, er blitt trekte ut av sona for så å bli stasjonerte andre stader i Idlib.

Men ei meir komplisert oppgåve står att: å få alle jihadistar, deriblant medlemmer av Hayat Tahrir al-Sham (HTS), til å forlate sona innan måndag. HTS inneheld blant anna tidlegare al-Qaida-krigarar og har lenge hatt ei dominerande stilling blant opprørsgruppene i Idlib. Ifølgje AFP kontrollerer HTS og to andre jihadistgrupper over to tredeler av den planlagte buffersona.

HTS har enno ikkje komme med nokon offisiell reaksjon på buffersone-avtalen.

Ville hindre offensiv

Avtalen mellom Russland og Tyrkia vart inngått 17. september etter at Tyrkia hadde drive eit intenst diplomati for å hindre ein syrisk regjeringsoffensiv mot det som er det siste store opprørskontrollerte området i Syria.

Planen er å etablere ei 15–20 kilometer brei buffersone mellom opprørarar og syriske regjeringsstyrkar.

Ei offensiv ville truleg ført til ein stor humanitær katastrofe for dei nær 3 millionar innbyggjarane – blant dei mange internt fordrivne frå andre delar av Syria.

Tyrkia frykta også at det ville ført til ein stor straum av flyktningar over grensa.

