Trump: Toppmøte med Nord-Korea må vente

Trump seier han ikkje har tid til å reise utanlands før mellomvalet 6. november. Presidenten brukar hausten på å reise på kryss og tvers av USA for å halde valkamparrangement i eit forsøk på å auke Republikanaranes oppslutning.

Om toppmøtet seier Trump at dei allereie har tre eller fire møtestadar i tankane, og at Singapore ikkje er ein av dei. Det var der Trump og Kim møttest for første gong i juni. Presidenten legg til at møtet kan finne stad på amerikansk eller nordkoreansk jord.

USAs utanriksminister Mike Pompeo var i Nord-Korea i helga i møte med leiar Kim Jong-un, der dei to blant anna vart einige om å halde eit nytt toppmøte. Han seier dei også ser ordentleg framgang i dei bilaterale samtalene.

– Mens det framleis er ein lang veg å gå, og mykje arbeid som står att, kan vi sjå ein veg der vi vil oppnå det ultimate målet om fullstendig og verifisert atomnedrustning av Nord-Korea.

