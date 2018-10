Stadig kraftigare orkan nærmar seg kysten av Florida

utenriks

Ekstremvêret Michael blir kraftigare for kvar time som går som følgje av det varme vatnet i Mexicogolfen. Tysdag vart orkanen oppgradert til kategori 3, berre nokre timar etter at han nådde kategori 2.

Uvêret er venta å treffe land i nærleiken av Panama City Beach nordvest i Florida midt på dagen onsdag lokal tid. Kystområdet er spreidd folkesett og består av ei rad fiskarlandsbyar og kvite sandstrender.

Verste på fleire tiår

Det nasjonale orkansenteret åtvarar om at orkanen kanskje vil nå kategori 4 før han når land. Folk i kystområda må derfor vere førebudde på vind med ei gjennomsnittleg hastigheit på 58 meter per sekund.

Det er også venta store flaumar som følgje av ei kraftig stormflo som vil kunne gi 3–4 meter høge «vegger med vatn». I tillegg er det meldt store mengder nedbør.

Guvernør Rick Scott i Florida har kalla ut 2.500 medlemmer av nasjonalgarden til området.

– Som den mest øydeleggjande stormen som treffer Florida Panhandle på fleire tiår, utgjer orkanen Michael ein dødeleg trussel, seier Scott.

Panhandle er eit kallenamn på den nordaustlege delen av Florida.

Blir heime

Folk langs kysten har prøvd å beskytte bustadane sine så godt dei kan ved hjelp av sandsekker og barrikadar.

I den svært utsette byen Apalachiola med 2.500 innbyggjarane har Sally Crown bestemt seg for å gå heim og vente på uvêret saman med dei to hundane sine.

– Vi har vore gjennom dette før. Dette kan bli verkeleg ille og alvorleg. Men mi erfaring er at det alltid blir blåst ut av proporsjonar, seier ho.

Andre har valt å følgje anbefalinga om å evakuere.

– Vi veit ikkje om orkanen kjem til å blåse vekk huset vårt, seier Jason McDonald frå Panama City, som saman med kona og barna på 5 og 7 år har køyrt nordover til delstaten Alabama.

Unntakstilstand

President Donald Trump signerte tysdag ei erklæring om unntakstilstand for Florida, som frigir føderale middel til hjelpe- og redningsarbeid.

Rundt 375.000 menneske er no bedne om å evakuere. Men fleire tenestemenn er bekymra for at mange vil trasse åtvaringane og halde seg heime.

– Eg ser ikkje den trafikkmengda på vegane som eg ville venta når det er blitt oppfordra til evakuering av 75 prosent av fylket, sa sheriff Tommy Ford i Bay County tysdag ettermiddag.

Brannsjef i Panama City Beach, Larry Couch, ber innbyggjarane innstendig om å evakuere.

– Om dei vel å bli, vil det komme til eit punkt der vi ikkje vil kunne nå dei. På eit visst punkt vil vi måtte stoppe arbeidet, og då vil dei måtte klare seg på eiga hand, seier han.

