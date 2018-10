Skyhøg prislapp på psykiske lidingar

utenriks

– Situasjonen er ekstremt dyster, seier professor Vikram Patel, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Patel, som er tilsett ved Harvard-universitetet i USA, har vore med på å leie arbeidet med den nye rapporten. Den slår fast at stadig fleire menneske i verda blir ramma av psykiske lidingar.

Ei av årsakene er at talet på eldre menneske aukar. Samtidig meiner Patel at psykiske lidingar blir grovt neglisjerte i forhold til andre helseproblem.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har anslått at 300 millionar menneske i verda lir av depresjon. 50 millionar har demens, mens 23 millionar lir av den svært alvorlege sjukdommen schizofreni.

Kostnadane knytt til slike sjukdommar kan i perioden frå 2010 til 2030 bli på 16.000 milliardar dollar, ifølgje den nye rapporten som er utarbeidd på oppdrag frå tidsskriftet Lancet. Summen svarar til 130.000 milliardar kroner.

I rapporten blir det slått fast at menneske med psykiske lidingar i mange land blir utsette for grove menneskerettsbrot. Ein del blir lenka fast eller utsette for behandling som i praksis er tortur.

Ei av anbefalingane frå ekspertane er at nye grupper i samfunnet kan fungere som samtaleterapeutar. Ikkje berre psykologar og psykiatarar, men også andre helsearbeidarar, lærarar og religiøse leiarar bør kunne tilby samtaleterapi.

(©NPK)