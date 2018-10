Indonesia vil avgrense utanlandsk hjelp etter jordskjelvet

utenriks

Indonesia gjekk først ut og bad om internasjonal hjelp, noko som ikkje er daglegdags. Men no prøver styresmaktene i landet å avgrense omfanget av hjelpa.

Det er ikkje behov for annan internasjonal nødhjelp enn fire prioritetar, uttalte talsmann for katastrofemyndigheitene Sutopo Purwo Nugroho onsdag, og trekte fram dette: Indonesia treng telt, vassbehandlingssystem, straumgeneratorar og transporthjelp.

Katastrofemyndigheitene har også sendt ut retningslinjer der det heiter at utanlandske nødhjelpsarbeidarar berre kan vere ute på oppdrag saman med indonesiske partnarar. Grupper som allereie har sendt utanlandsk personell til det jordskjelvramma området «vert tilrådd å kalle tilbake mannskapet sitt straks», heiter det.

Internasjonale hjelpeorganisasjonar som har søsterorganisasjonar i Indonesia, opplyser at tilsette dei sender til landet, no blir sikkerheitsklarerte av styresmaktene før dei kan starte arbeidet – ein prosess som kan ta fleire dagar.

Talet på omkomne etter skjelvet 28. september har no auka til 2.045 personar, opplyste Nugroho onsdag. Mesteparten av dei døydde i kystbyen Palu, som også vart ramma av tsunami. Over 80.000 personar er blitt heimlause. Truleg er rundt 5.000 personar framleis gravlagde under samanraste bygningar. Dødstalet kan derfor stige ytterlegare.

(©NPK)