Barnefattigdommet i Sverige går ned

Bakgrunnen for nedgangen er knytt til ein positiv konjunktur og at stadig fleire er i arbeid. Mellom 2011 og 2016 minka barnefattigdommen i Sverige frå 25,2 prosent til 21,4 prosent for einslege foreldre. I same periode minka fattigdommen frå 25,5 prosent til 21,6 prosent for barn med utanlandsk bakgrunn. I tilfelle der barn bur saman med begge foreldra sine viser tala ein nedgang frå 6,5 prosent til 5,6 prosent.

– Så dei aller fleste barnefamiliar har fått det betydeleg mykje betre. Men utviklinga går betydeleg saktare for dei med lågare inntektsnivå, seier Ola Matsson, sjef for Redd Barna i Sverige.

Trass i at barnefattigdommen minkar, viser rapporten at forskjellane blir stadig større. Det gjeld mellom kommunar og til dels ulike grupper, der ein framleis ser store skildnadar. I rapporten kjem det fram at fattigdom blant barn med utanlandsk bakgrunn er sju gonger høgare enn for barn med etnisk svenske foreldre.

Opp mot 42 prosent av alle barn med både utanlandsk bakgrunn og med einslege foreldre lever i økonomisk fattigdom, mot 1,4 prosent av dei som bur med begge foreldra sine og der foreldra har svensk bakgrunn.

