USAs golfkyst stålset seg før ny orkan

utenriks

Klokka 23 måndag kveld lokal tid hadde ekstremvêret nådd orkan styrke med ein vedvarande vindstyrke på 40 meter per sekund. Orkanen var då 724 kilometer sør for Apalachicola nordvest i Florida, og bevega seg med ei hastigheit på 19 kilometer i timen.

Ifølgje det amerikanske orkansenteret kan Michael nå ein styrke på opptil 49 meter per sekund tysdag kveld og natt til onsdag, når den er venta å nå land nord i Florida i eit område som blir kalla Big Bend.

– Livsfarleg

Guvernør Rick Scott i Florida seier orkanen kan føre med seg livsfarleg vind, stormflo og kraftig regn. Han har erklært unntakstilstand i 35 av Floridas kommunar frå Big Bend til Tampa Bay, og åtvarar alle som er kystnær om å evakuere inn i landet.

Måndag ettermiddag var det allereie lange køar ved bensinstasjonar og daglegvarebutikkar med folk som ville sikre seg forsyningar.

– La meg gjere det klart: Orkanen Michael er ein monsterstorm, og prognosane fortset å varsle at den blir endå farlegare, seier Scott ifølgje NBC News.

Trump gir støtte

Scott har sendt ut 1.250 personar frå nasjonalgarden, i tillegg er 30.000 i beredskap frå andre delstatar. President Donald Trump seier regjeringa er førebudd på å ta alle nødvendige forholdsreglar.

– Eg sa til Rick Scott at vi er her for dykk. Det ser ut som endå ein stor ein, men vi har handtert desse bra, sa han måndag.

Ved Big Bend kan ekstremvêret føre til stormflo på opptil 3,7 meter, i tillegg kan det falle rundt 30 centimeter regn. I nabodelstaten Alabama har guvernør Kay Ivey allereie erklært unntakstilstand for heile delstaten.

(©NPK)