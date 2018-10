Tyskland har utlevert terrormistenkt iransk diplomat til Belgia

utenriks

Iranaren, som er identifisert som Assadollah Assadi (46), kjem onsdag til å bli framstilt for ein belgisk domstol, opplyser Wenke Roggen, talskvinne for den belgiske påtalemakta, til AFP.

Assadi, som jobba ved Irans ambassade i Wien, vart arrestert i Bayern 1. juli. I førre veke vedtok ein tysk domstol at han kunne bli utlevert til Belgia.

Han er mistenkt for å ha gitt ein gjenstand med 500 gram eksplosiv til eit par i Belgia. Belgisk politi meiner at planen gjekk ut på at paret skulle sprengje ei bombe under eit folkemøte arrangert av den opposisjonelle iranske eksilgruppa Mujahedin-e-Khalq (MEK).

Folkemøtet samla rundt 25.000 eksiliranarar og fann stad i Paris-forstaden Villepinte 30. juni.

Ei belgisk spesialeining stoppa paret medan dei sat i ein bil i Brussel før dei skal ha rokke å angripe folkemøtet. Neste dag vart den iranske diplomaten stoppa på ein bensinstasjon ved motorvegen i Sør-Tyskland.

