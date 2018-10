Trump seier han ikkje vil sparke Rosenstein

utenriks

– Eg vil ikkje gjere nokon endringar, sa Trump til journalistar i Det kvite hus då han vart spurt om han vil sparke Rosenstein.

For rundt ein månad sidan såg det ut til at Rosenstein var på veg ut etter at det vart publisert fleire artiklar om kva Rosenstein skal ha sagt om presidenten bak lukka dører.

Men på ein flytur i Air Force One frå Florida til Washington måndag hadde Rosenstein og Trump eit 45 minutt langt møte, ifølgje Det kvite hus.

– Vi hadde nettopp ein veldig fin samtale. Vi kjem faktisk godt overeins. Verkeleg godt, sa Trump til pressa etter at han landa.

Det heile begynte med artiklar i The New York Times der ikkje namngitte kjelder hevda at Rosenstein våren 2017 foreslo hemmelege opptak av Trump som bevis på den mentale tilstanden til presidenten. Rosenstein har kalla artikkelen «unøyaktig og ukorrekt». Avisa har også skrive at Rosenstein har foreslått å finne ein måte å avsette Trump på, noko visejustisministeren også har avvist.

Om Rosenstein skulle få sparken, kan det få følgjer for spesialetterforskar Robert Muellers gransking av påstandane om at Trump fekk russisk bistand i valkampen i 2016.

Det var Rosenstein som utnemnde Mueller etter at justisminister Jeff Sessions hadde erklært seg inhabil i Russland-granskinga.

(©NPK)