Søreide saknar ein mer tydeleg EU-asylplan

– Noreg har tidlegare bidratt på frivillig basis til felleseuropeiske løysingar. Det har vi sagt at vi vil vurdere no også, når EUs skisse for dette blir litt meir tydeleg, seier Søreide på telefon frå Roma.

Ho var tysdag på besøk i den evige stad for å møte Italias utanriksminister Enzo Moavero. EUs innvandrings- og asylpolitikk vart eit viktig tema.

Italienarane meiner dei har måtta ta ein uforholdsmessig stor del av bølgja av flyktningar og migrantar som har komme til EU dei siste åra. Derfor meiner dei andre europeiske land må begynne å gjere meir for å avlaste dei.

Noreg er ikkje avvisande til å hjelpe, understrekar Søreide.

– Men så lenge det ikkje vert konkretisert frå EUs side, blir det vanskeleg for utanforståande land å vurdere kva eit eventuelt bidrag skulle vere, seier ho.

Søreide viser til den nye asylplanen som vart vedtatt på EUs toppmøte i juni etter forhandlingar som varte heilt til klokka 4.30 om natta.

Splittinga går framleis djupt, og EU har så langt hatt store problem med å få omsett planen til praktisk politikk.

