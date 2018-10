Orkanen Michael oppgradert til kategori 2-storm

utenriks

At Michael er blitt oppgradert til ein kategori 2-storm, inneber at befolkninga langs kysten må vere førebudde på å bli trefte av vindar med ei gjennomsnittleg hastigheit på mellom 43 og 49 meter per sekund. Det vert også åtvara mot massive 3–4 meter høge «vegger av vatn» inn mot land og kraftige regnmengder.

Orkanen er venta å treffe land på den nordvestlege delen av kyststaten onsdag, og styresmaktene åtvarar om at konsekvensane kan bli svært alvorlege og øydeleggjande. Tysdag vart det førebudd obligatoriske evakueringar av befolkninga i byen Panama City Beach og andre lågtliggjande område i delstaten.

– Livsfarleg vind

– Folk må begynne å forlate området no. Vi vil ikkje dra folk ut av heimane sine, men dei som blir igjen, vil vere overlatne til seg sjølv når stormen treffer, uttalte sheriff Tommy Ford under eit krisemøte måndag kveld.

Orkanen oppheld seg tysdag rundt 500–600 kilometer sør for Apalachicola nordvest i Florida.

Guvernør Rick Scott i Florida seier orkanen kan føre med seg livsfarleg vind, stormflo og kraftig regn. I Florida er det erklært unntakstilstand i 35 kommunar frå Big Bend til Tampa Bay. I nabodelstaten Alabama har guvernør Kay Ivey erklært unntakstilstand for heile delstaten.

– La meg gjere det klart: Orkanen Michael er ein monsterstorm, og prognosane fortset å varsle at den blir endå farlegare, seier Scott ifølgje NBC News.

Barrikaderer hus

Måndag ettermiddag var det allereie lange køar ved bensinstasjonar og daglegvarebutikkar av folk som ville sikre seg forsyningar i påvente av orkanen. Mange jobba også for fullt med å barrikadere husa sine og leggje ut sandsekker for å hindre overfløyming.

Michael rammar USA berre få veker etter at ekstremvêret Florence kosta minst 36 personar livet i North Carolina. Ifølgje analysebyrået Moody's Analytics forårsaka Florence skadar og tapt inntening på totalt 44 milliardar dollar – nesten 360 milliardar norske kroner etter dagens kurs. Stemmer det, har stormen forårsaka like store skadar som det kraftige jordskjelvet i California i 1994.

(©NPK)