Nikki Haley trekkjer seg som USAs FN-ambassadør

Trump opplyser ifølgje Reuters at Haley allereie i eit halvt års tid har gitt uttrykk for at ho ønskjer å gå av. Trump seier han håpar Haley vil «komme tilbake i ei anna rolle».

Spekulasjonar om kva Haley no skal gjere, spreidde seg fort i sosiale medium. Men i ein kommentar avviser ho at ho har planar om å stille som presidentkandidat i 2020.

46 år gamle Nikki Haley høyrer til den konservative fløya av Det republikanske partiet. Ho var tidigare guvernør i South Carolina og vart utnemnt til FN-ambassadør allereie fire dagar etter at Trump byrja som president i januar 2017.

Ho vert omtalt som ein høgt kvalifisert, fornuftig men også målretta og kompromisslaust diplomat. Under hennar tid i FN har USA trekt seg ut av FNs menneskerettsråd, eit organ som Haley har sagt å vere det mest mislykka organet i verdsorganisasjonen.

