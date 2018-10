FN: Myanmar uvillig til å etterforske vald mot rohingyaene

utenriks

– No må verdssamfunnet handle, heiter det i ein ny rapport frå Yanghee Lee, FNs spesialutsending for menneskerettar i Myanmar.

Ho meiner FN umiddelbart må be Den internasjonale straffedomstolen (ICC) behandle situasjonen i Myanmar.

FN-granskarar meiner Myanmars øvste militære leiarar bør etterforskast for moglege krigsbrotsverk, folkemord og brotsverk mot menneskja. Årsaka er den omfattande valden og overgrepa som har ført til at over 720.000 rohingya-muslimar har flykta til nabolandet Bangladesh.

Styresmaktene i Myanmar har avvist skuldingane, og Lee er blitt nekta innreise i landet sidan desember i fjor. Samtidig har Myanmar oppretta ein eigen komité som skal undersøkje skuldingane om krigsbrotsverk.

