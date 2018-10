CICERO: – Regjeringa har ingen idé om korleis ein skal nå klimamåla

utenriks

– Det mest slåande er at det ikkje ligg nokon nye, store tiltak for å kutte utslepp her. Regjeringa har ingen idé om korleis vi skal klare måla, seier Samset til Klassekampen.

Han har gått gjennom statsbudsjettet regjeringa la fram måndag, same dag som FNs klimapanel (IPCC) offentleggjorde ein ny rapport om den globale oppvarminga.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har omtalt innsatsen for klimaet som offensiv. Men forskingsdirektøren i CICERO Senter for klimaforskning vurderer saka annleis.

– Den byrda dei legg på framtidige generasjonar, er heilt hårreisande. Det skulle berre mangle at dei vidarefører eksisterande politikk, men satsing på ny industri, teknologi og kunnskapsutvikling manglar, seier Samset.

IPCC skriv i sin rapport at klimautsleppa i verda må kuttast med heile 45 prosent innan 2030 dersom vi skal ha ein rimeleg sjanse til å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader.

Framskrivingane i statsbudsjettet tyder på at Noregs klimautslepp berre vil falle 17,6 prosent, ifølgje Dagsavisen. Talet beskriv den antatte nedgangen i 2030 samanlikna med nivået i 2010.

