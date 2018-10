Bulgarsk radio: – Ein arrestert etter journalistdrap i Bulgaria

utenriks

Ifølgje anonyme kjelder i innanriksdepartementet skal ein rumensk statsborgar med pass frå Moldova vere arrestert i saka, melder bulgarsk radio. Opplysningane er så langt ikkje offentleg bekrefta.

Samtidig varslar bulgarske påtalemakt at dei vil etterforske påstandane om misbruk av EU-middel som den drepne gravejournalisten var i ferd med å undersøkje.

Marinova (30) vart funnen valdtatt og drepen i byen Ruse i Bulgaria laurdag. Ho leidde eit TV-program som i førre veke la fram opplysningar om misbruk av EU-middel.

Påtalemakta seier tysdag at dei vil etterforske GP Group, eit byggjefirma som er mistenkt for å ha misbrukt middel, og opplyser at dei har frose 137 millionar kroner frå selskapet.

Politiet etterforskar samtidig drapet på Marinova og om det har samanheng med jobben hennar som programleiar for to program for gravande journalistikk på den lokale TV-stasjonen TVN.

I programmet «Detector» granska ho eit påstått bedrageri knytt til EU-middel der høgtståande forretningsmenn og toppolitikarar var involverte.

EU-kommisjonen kravde måndag ei grundig etterforsking av drapet.

– Vi må sikre at journalistar overalt er trygge, slik at dei kan fortsette å gi sitt uvurderlege bidrag til våre demokratiske institusjonar, uttalte EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

(©NPK)