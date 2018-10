Stoltenberg: – Eg er klar over at Nato framleis er omstridd i Serbia

utenriks

Stoltenberg var måndag på besøk i Serbia i samband med ei stor Nato-leidd øving i sivil kriseberedskap i landet der rundt 2.000 menneske frå 40 land deltar.

– Eg er klar over at Nato framleis er omstridd i Serbia. Minna frå luftkampanjen i 1999 er framleis smertefulle for mange. Spesielt for dei som mista sine kjære, sa Stoltenberg då han møtte pressa saman med Serbias president Aleksandar Vucic.

– Kvart einaste uskyldige liv som gjekk tapt, var ein tragedie som eg beklagar djupt, sa han.

Stoltenberg understreka vidare at Nato fullt ut respekterer at Serbia er nøytralt og ikkje ønskjer å bli med i alliansen.

Vucic la til at det i hans auge er rasjonelt at Nato og Serbia samarbeider, og at det i første rekke er det kjenslemessige og psykologiske som har vore vanskeleg.

– Men det er ikkje éin person i dette landet som hatar Jens Stoltenberg, sa Vucic. Ifølgje han vil fleire besøk frå Stoltenbergs side kunne bidra til å lege såra.

Nato bomba Serbia i 1999 for å drive serbiske styrkar ut av Kosovo.

