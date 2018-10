Rapport: Fornybar energi i stadig vekst

utenriks

Den største veksten vil komme innan elektrisitetssektoren, med ein auke frå 24 prosent i fjor til nesten 30 prosent i 2023, viser den årlege rapporten frå Det internasjonale energibyrået (IEA).

I denne perioden blir det anslått at fornybar energi vil utgjere over 70 prosent av veksten i den globale elektrisitetsproduksjonen i verda. Solenergi vil vere største bidragsytar til veksten, følgt av vindkraft, vasskraft og bioenergi, ifølgje rapporten.

Vasskraft er framleis den største fornybare energikjelda i verda og vil stå for 16 prosent av elektrisitetsetterspørselen i 2023. Vindkraft følgjer etter med 6 prosent, solenergi med 4 prosent og bioenergi med 3 prosent.

IEA strekar under at fjoråret blei eit rekordår for fornybar straumproduksjon. Solenergikapasiteten voks mest, med 97 gigawatt, og over halvparten av denne auken fann stad i Kina.

På same tid held nedgangen i kapasitetsvekst for landbasert vindkraft for andre år på rad både i Kina og USA.

IEA anslår at solenergi-teknologi vil dominere veksten dei neste seks åra, med ein auke på rundt 600 gigawatt. Kina vil aleine stå for nesten 45 prosent av denne veksten.

