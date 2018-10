Orkanen Michael nærmar seg Cuba og Florida

utenriks

Meteorologane ved National Hurricane Center i Miami seier at ekstremvêret no flyttar seg svært raskt over det varme havet i Mexicogolfen.

Måndag ettermiddag norsk tid hadde Michael ein vindstyrke på 33 meter per sekund. Men ifølgje det amerikanske orkansenteret kan Michael oppnå ein styrke på opptil 49 meter per sekund tysdag kveld og natt til onsdag, når den er venta å no land nord i Florida i eit område som vert kalla Big Bend.

Måndag formiddag lokal tid låg ekstremvêret om lag 80 kilometer utanfor det vestlege Cuba, som vart ramma av kraftig regn og sterk vind.

(©NPK)