Nobelprisen i økonomi til amerikanske makroøkonomar

Dei to amerikanarane blir hylla for å ha endra vår forståing av økonomisk vekst.

Dei har utvikla metodar som blir brukt for å forklare nokre av dei mest grunnleggjande og viktige sakene i vår tid: langvarig berekraftig vekst i verdsøkonomien og levekåra for befolkinga i verda, heiter det i grunngjevinga.

Nordhaus får prisen for å ha «integrert klimaendringar i langsiktig makroøkonomisk analyse» mens Romer får prisen for «integrering av teknologisk utvikling i langsiktig makroøkonomisk analyse».

Nordhaus var den første som utarbeidde ein kvantitativ modell som skildra det globale samspelet mellom økonomi og klima. Modellen hans er no utbreidd og blir brukt for å undersøkje konsekvensane av klimapoliti, for eksempel CO2-avgift.

Romers forsking viser korleis økonomiske krefter bidrar til å styre viljen i næringslivet til å utvikle nye idear og oppfinningar. Romers forsking har danna grunnlag for ein modell som i dag har bidratt til store mengder ny forsking rundt reguleringar og politikk som bidrar til utvikling av nye idear og velstand som varer.

Nordhaus er professor ved Yale University. Romer er professor ved New York Universitys Stern School of Business.

