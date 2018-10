Nasjonalistisk serbisk kandidat erklærer valsiger i Bosnia

utenriks

Dei førebelse valresultata viser at Dodik får 56 prosent av dei serbiske stemmene i valet i Bosnia, mens hovudmotstandaren, meir moderate Mladen Ivanic, får 42 prosent.

Valkommisjonen bekrefta tala etter midnatt, då 43 prosent av stemmene var talde opp.

Mens Dodik seier sigeren hans er soleklar, seier Ivanic at han ventar på rapportane frå valobservatørane for å sjå om alt har gått etter boka.

Splitting

Nasjonalistiske Dodik har under valkampen blant anna sagt at han ønsker ei folkeavstemming om Republika Srpska skal bryte ut av Bosnia. Han har fleire gonger referert til den politiske modellen i landet som «eit mislykka konsept».

Då borgarkrigen etter oppløysinga av Jugoslavia tok slutt i 1995, vart eit tredelt presidentskap oppretta i landet. Éin representant for bosniaserbarane, éin for bosniakroatane og ein for dei muslimske bosnjakane, skulle dele på presidentposten.

Tanken var at modellen skulle foreine dei ulike etniske gruppene, som kjempa mot kvarandre i den brutale krigen. Men 23 år etter at krigen tok slutt er det langt frå tilfellet. Splittinga verkar heller djupare.

Ny kandidat

Dei to andre plassane i det tredelte presidentskapet ser ut til å gå til den sosialdemokratiske bosniakroaten Zeljko Komsic og representanten til det muslimske partiet SDA Safik Dzaferovic.

Den bosnisk-kroatiske favoritten Dragan Covic ser dermed ut til å vere ute av presidentkampen, og han erkjende nederlaget søndag kveld. Komsic hadde ifølgje dei førebelse tala 49 prosent av stemmene, mens Covic hadde fått 38 prosent.

Ifølgje valkommisjonen skal valdeltakinga ha vore over 50 prosent i landet, der rundt 3,3 millionar innbyggjarar har stemmerett.

