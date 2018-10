Nær 2.000 bekrefta døde i Indonesia

utenriks

Det er gått ti dagar sidan katastrofen ramma på øya Sulawesi, og håpet om å finne overlevande er nesten heilt ute. Søndag anslo styresmaktene at over 5.000 menneske antakeleg er sakna i dei to landsbyane Petobo og Balaroa.

Ifølgje katastrofemyndighetene vil den offisielle leitinga fortsette til 11. oktober. Etter det vil dei sakna bli oppførte som sakna og antatt omkomne.

Då jordskjelvet på 7,5 ramma, omgjorde vibrasjonane bakken til kvikksand, og heile Petobo sokk så å seie under jorda. Styresmaktene har ifølgje nyheitsbyrået AFP bestemt seg for å la desse hardast ramma områda liggje som massegraver.

I Balaroa er 40 år gamle Gopal blant dei som sjølv leitar etter familie og venner. Han leitar etter onkelen og tanten sin.

– Sjølv om dei sluttar å leite etter dei, vil vi framleis prøve å finne dei på eiga hand. Når vi ikkje lenger kan gjere det sjølv, overlèt vi det til Allah.

(©NPK)