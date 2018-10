Moon: Kim møter Russlands og Kinas presidentar

utenriks

President Moon Jae-in sa også søndag at USAs utanriksminister Mike Pompeo har fortalt at han er einig med Kim om å halde eit nytt toppmøte så snart som mogleg.

Etter turen til Pyongyang drog Pompeo på besøk til Moon i Seoul for å informere han om møtet. Utanriksministeren var venta å reise vidare til Beijing måndag.

Moon seier at i tillegg til eit nytt toppmøte med USA er det venta at Kim snart tar turen til Russland, og at han vil ta imot Xi i Pyongyang.

– Moglegheita for eit toppmøte mellom Nord-Korea og Japan er også framleis open, seier Moon.

Det er ikkje oppgitt tidspunkt for nokon av møta.

