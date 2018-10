Kina hevdar sakna Interpol-sjef tok imot mutingar

utenriks

Meng tok imot mutingar, heiter det i ei fråsegn frå det kinesiske sikkerheitsdepartementet måndag. Kinesiske styresmakter antydar også at politiske regelbrot er ei årsak til at dei har gripe inn mot Interpol-sjefen.

– Meng er under etterforsking som følgje av sitt eige stivsinn og har sett seg sjølv i vanskar, står det i fråsegna.

Alle andre personar som har fått mutingar i saka, vil også bli etterforska, står det vidare.

Meng var sist på jobb ved Interpols kontor i Lyon i Frankrike 29. september. Han drog derifrå til heimlandet Kina. Han vart meldt sakna av kona då ho ikkje fekk kontakt med han etter at han hadde komme til heimlandet.

Mengs kone sa til pressa søndag at ektemannen sende henne ein emoji av ein kniv. Ho tolka det som hans måte å fortelje at han var i fare på. Han sende også ei melding der han skreiv «vent på at eg ringjer deg opp».

Sidan har det ikkje vore nokon livsteikn frå han sjølv, og både Frankrike og Interpol uttrykte bekymring. Interpol bad Beijing om informasjon.

Kinesiske styresmakter sende søndag kveld ut ei kort fråsegn der det heitte at Meng blir etterforska for uspesifiserte brot på lova. Kort tid etter sende Interpol ut ei fråsegn der det heitte at Meng går av frå sitt verv som president i den internasjonale politiorganisasjonen med umiddelbar verknad.

