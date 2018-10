Kald velkomst for USAs utanriksminister i Beijing

utenriks

Pompeo møtte måndag sin kinesiske motpart Wang Yi i Beijing på det som var siste stoppestad etter at Pompeo hadde besøkt Tokyo, Pyongyang og Seoul for å snakke om nordkoreansk atomnedrustning.

Men gnisningane mellom Kina og USA sette sitt preg på stemninga allereie før møtet hadde starta. Bakteppet er handelskonflikta og at Pence torsdag skulda Kina for militær aggresjon, tjuveri og stadig hyppigare brot på menneskerettane. Pence teikna også eit bilete av Kina som ein aktør som har til hensikt å påverke mellomvalet neste månad i USA.

Beijing likar dessutan ikkje at USA har selt våpen til Taiwan og opna for at høgtståande amerikanske tenestemenn kan dra til øya, sjølv om Washington framleis anerkjenner at Taiwan er kinesisk.

– Desse handlingane rører ved den gjensidige tilliten mellom oss, og har kasta ein skugge over forholdet mellom Kina og USA, noko som er fullstendig i strid med våre felles interesser, sa Wang på eit felles pressetreff før møtet.

– Vi krev at USA stansar slike misforståtte handlingar, sa Wang vidare, og la til at dei to landa bør streve etter samarbeid «og ikkje falle ned i konflikt og konfrontasjon».

Pompeo svarte at han ønskte å besøkje Beijing for «å ha samtalar».

– Vi har ei fundamental usemje rundt sakene du skildrar, sa Pompeo til Wang.

