Hellas må etterforske bruk av EU-midlar

Etterforskninga blir innleidd etter at høgreorienterte aviser den siste tida har publisert fleire artiklar der det vert hevda at den venstreorienterte regjeringa har misbrukt midlane. Det vert også hevda at det kan vere snakk om underslag.

Ei av kjeldene for påstandane, Andreas Iliopoulos, leier det greske mottaksapparatet for asylsøkjarar. I eit intervju med avisa Fileleftheros i førre veke hevda han at det har skjedd «ulovlege» pengeoverføringar.

Sjefen hans, innvandringsminister Dimitris Vitsas, har avvist skuldingane og kravd at Iliopoulos forlèt stillinga si.

Ifølgje Vitsas tok Hellas imot 570 millionar euro i nødhjelp frå EU, av dei vart 68 prosent kanalisert via hjelpeorganisasjonar, deriblant FNs høgkommissær for flyktningar.

Resten av pengane gjekk til den greske regjeringa, spesielt forsvarsdepartementet, som fekk i oppgåve å etablere om lag 40 leirar i samband med tilstrøyminga.

Gjennom få månader i 2015 og 2016 kom det om lag 1 million menneske til dei greske øyane etter at dei hadde tatt seg over Middelhavet frå Tyrkia. Mange av dei var frå krigsherja land som Syria, Irak og Afghanistan.

