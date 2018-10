FNs klimapanel: – Ei monumental oppgåve

utenriks

– Dette vil krevje endringar vi ikkje har sett maken til tidlegare, sa IPCCs leiar Hoesung Lee under framlegginga av den siste rapporten til panelet.

Den handlar om moglegheitene for å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader. IPCCs skildring av klimaendringane tyder på at ytterlegare oppvarming er farlegare enn ein trudde tidlegare.

Men for å redusere denne faren må samfunnet nærmast leggjast fullstendig om – i rekordfart.

Kull og olje må bli fasa ut, og det gigantiske CO2-utsleppet i verda må bli halvert innan 2030.

– Vi har ei monumental oppgåve framfor oss. Men det er ikkje umogleg, insisterer Natalie Mahowald, ein av forskarane som har leidd arbeidet med rapporten.

– Denne rapporten viser alvoret og må vere ein kraftig vekkjer for oss alle, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Stig framleis

Så langt har ikkje CO2-utsleppa sokke i det heile, men tvert imot heldt fram med å stige.

Og på same tid som forskarane etterlyser ein innsats utan sidestykke for å redde klimaet, ser fleire viktige land ut til å gå i stikk motsett retning.

Same dag som IPCCs rapport blei lagt fram, blei det klart at høgrepopulisten Jair Bolsonaro vann ein overlegen siger i første runde av presidentvalet i Brasil. Bolsonaro avviser klimaforskinga og vil trekke Brasil, det største regnskoglandet i verda, frå Parisavtalen.

I så fall blir han den første statsleiaren som følgjer i Donald Trumps fotspor og vender ryggen til det internasjonale rammeverket som skal bidra til å kutte klimautsleppa.

Ekstreme heitebølgjer

Å avgrense oppvarminga til 2 grader har lenge vore det mest sentrale målet i internasjonal klimapolitikk. Dette har vore rekna som grensa for «farlege klimaendringar».

Men etter kvart er det registrert endringar som kan tyde på at konsekvensane av moderat global oppvarming er verre enn ein først trudde. Isen i Arktis smeltar raskare enn forskarane venta, og det er fleire tilfelle av ekstremt vër.

I den nye IPCC-rapporten blir fordelane som kan bli oppnådde om ein når målet om 1,5-grader, i staden for at temperaturen stig 2 grader.

420 millionar menneske kan sleppe å bli utsett for hyppige, ekstreme heitebølgjer. Nokre tropiske korallrev kan overleve – i staden for at alle døyr ut.

Prisen for å ha ei moglegheit til å nå 1,5-målet om 1,5-grader vil bli svært høg. IPCC anslår 17.000 milliardar kroner kvart år fram til 2035 på verdsbasis.

Å ikkje nå målet blir likevel rekna med å bli enda dyrare. Prisen i dette tilfellet vil komme i form av stadig hyppigare naturkatastrofar, heitebølgjer og stigande havnivå.

