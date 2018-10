Bolsonaro: Stemmeproblem stal endeleg valsiger

utenriks

Bolsonaro mangla nokre få prosentpoeng for å unngå ein andre valrunde 28. oktober. Han fekk 46,7 prosent, men ein må over 50 for å kunne erklære seg endeleg valvinnar. Motstandaren Fernando Haddad fekk 28,5.

300 elektroniske stemmemaskiner braut saman søndag, men dei utgjorde ein svært liten del. Til saman var det utplassert 454.500 elektroniske stemmemaskiner.

– Eg er sikker på at om dette ikkje hadde skjedd, ville vi visst namnet på presidenten i kveld, seier Bolsonaro i ein direktesendt video på Facebook.

63-åringen var sjølvsikker då han møtte opp for å stemme søndag. Då uttalte han til pressa at ein ny runde ikkje kom til å bli nødvendig.

