Alvorleg fredsprisvinnar heldt sin første pressekonferanse etter tildelinga

Det var ein alvorleg og prega fredsprisvinnar som måndag heldt sin første pressekonferanse etter tildelinga fredag.

– Prisen er ei stor ære, men det følgjer også med eit stort ansvar, sa Murad etter å ha inntatt podiet i National Press Club i Washington måndag.

Ho understreka at det trengst langt meir enn hennar innsats for å nedkjempe seksualisert vald, og for at hennar eiga folkegruppe yazidiane skal få oppleve ei form for rettferd etter at dei vart angripne av IS i Irak i 2014.

– Det trengst ein internasjonal innsats. Eg ber alle regjeringar i verda nedkjempe folkemord og seksualisert vald, sa Murad.

Murad opplevde sjølv å bli bortført og misbrukt av IS saman med sine to søstrer, og ho mista begge foreldra og seks av dei ni brørne sine i folkemordet i 2014. No meiner ho at det er viktig at dei som gjorde overgrepa, ikkje blir drepne, men vert stilte til ansvar slik at offera kan få ei form for rettferd.

Det var ikkje lov å stille politisk ladde spørsmål under pressekonferansen.

På spørsmål om korleis ho skal bruke prispengane, svarte ho at alt skal gå til arbeidet ho er engasjert i, men ho fastslo også at ein halv million dollar ikkje er nok verken til å kjøpe tilbake alle kvinner og barn som framleis sit i IS-fangenskap, byggje opp landsbyane som vart øydelagde, eller sørgje for at hundretusenvis av yazidiar kan forlate flyktningleirane og flytte heim.

