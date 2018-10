– Syriske opprørarar har trekt alle tunge våpen ut av Idlib

utenriks

Det statlege tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu opplyser at tilbaketrekkinga er fullført i samsvar med ein avtale som vart inngått førre månad mellom Russland, som er Assad-regimets nære allierte, og Tyrkia, som støttar syriske opprørarar.

– Tyrkiskstøtta syriske opprørsstyrkar og andre væpna opprørsgrupper har trekt ut tunge våpen som rakettutskytingsrampar, granatar og mellomdistansemissilar, heiter det i meldinga frå Anadolu måndag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin vart i midten av september einige om å opprette ei demilitarisert sone i Idlib.

Provinsen er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Det var lenge frykt for at syriske regjeringsstyrkar ville gå til ein massiv offensiv mot provinsen, noko som kunne blitt svært blodig og fått katastrofale konsekvensar for sivilbefolkninga.

Men dette har så langt blitt unngått etter at Russland og Tyrkia vart einige om å opprette den mellom 15 og 20 kilometer breie demilitariserte sona.

I samsvar med avtalen må alle opprørarar i sona trekke våpena sine ut av sona innan onsdag denne veka. Avtalen seier også at alle væpna opprørsgrupper må forlate sona innan 15. oktober.

Opprørsalliansen NLF, som er den største tyrkiskstøtta opprørsgruppa i Idlib, kunngjorde laurdag at ho hadde byrja å trekke sine våpen ut av provinsen.

