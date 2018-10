utenriks

Det vart tatt ut tiltale i saka i førre månad, og påtalemakta meinte Lee fortente 20 års fengsel for blant anna mutingar og underslag.

Saka mot Lee betyr at dei alle fire attlevande ekspresidentane i Sør-Korea enten er tiltalt eller dømt for ein eller annan form for kriminalitet.

Lees etterfølgjar Park Geun-hye risikerer å sitje over 30 år i fengsel etter å ha blitt dømt for korrupsjon, maktmisbruk og ulovleg innblanding i valet i 2016.

