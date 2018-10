Russland seier USA aukar spenninga mellom atommaktene

utenriks

– USA vel ei farleg retning ved bevisst å nøre opp under spenningar i relasjonane mellom atommaktene. USA og Europa bør tenkje på dette, seier Sergej Riabkov fredag.

Den lite tilslørte referansen til våpenkapasiteten til dei to landa, kjem etter at USAs justisdepartement torsdag offentleggjorde tiltalar mot sju russarar som blir skulda for dataangrep mot blant andre WADA og eit atomenergiselskap i USA.

Også Storbritannia og Nederland har skulda russarane for dataangrep, noko Russland har avfeia som «vestleg spionmani».

