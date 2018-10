Rekordresultat for Samsung

utenriks

Driftsresultatet var på 17.500 milliardar won, som svarar til 130 milliardar kroner, opplyste selskapet fredag.

Samsung er den største produsent av smarttelefonar og minnebrikker i verda. Rekordresultatet i perioden juli til september kjem blant anna av sterk etterspørsel etter minnebrikkene.

Same dag som driftsresultatet vart offentleggjort, vart Sør-Koreas tidlegare president Lee Myung-bak dømt til 15 års fengsel for korrupsjon. Lee er blant anna funnen skuldig i å ha fått store pengesummar frå Samsung som «betaling» for å benåde den korrupsjonsdømte styreformannen i selskapet, Lee berre-hee.

