Rekordlåg arbeidsløyse i USA

utenriks

Arbeidsløysa sokk frå 3,9 prosent til 3,7 prosent i førre månad, noko som vert vurdert å vere ei uvanleg stor betring, ifølgje Arbeidsdepartementets siste rapport.

Samtidig vart det berre skapt 134.000 nye arbeidsplassar, langt færre enn det ekspertane venta. Det kjem truleg av orkanen Florence.

Dei gode arbeidsløysetala kjem som ei gåve til president Donald Trump éin månad før mellomvalet i november.

Trump tar æra for den gode utviklinga i amerikansk økonomi, sjølv om motstanden mot han har auka på andre område, og Republikanarane står i fare for å tape fleirtalet i iallfall eitt av Kongressens to kammer.

Florence, som ramma den sørlege austkysten i september, skapte kaos for både husstandar og arbeidsplassar, men det er uklart kor mykje dei mellombels arbeidsledige som følgje av stormen har betydd for sysselsetjingstala.

Økonomane hadde venta at det under normale forhold skulle skapast 184.000 nye arbeidsplassar, betydeleg færre enn dei 270.000 som vart skapt i månaden før. Talet på 134.000 var derfor ein kalddusj.

(©NPK)